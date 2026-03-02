Роспотребнадзор рассказал, как укрепить иммунитет весной

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Для поддержания иммунитета весной нужно употреблять продукты с витамином С, а для профилактики ОРВИ и гриппа нужно регулярно проветривать помещения и больше времени проводить на свежем воздухе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Для поддержания иммунитета Роспотребнадзор рекомендует придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, физическую активность, сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витамином С", - рассказали в ведомстве.

Для профилактики ОРВИ и гриппа весной Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать базовые меры профилактики, которые помогут снизить риск заражения респираторным заболеванием.

"Мойте руки после посещения любых общественных мест, а также перед приготовлением и приемом пищи, при отсутствии доступа к воде и мылу используйте антисептик для рук на спиртовой основе. Регулярно обрабатывайте телефон антисептическими средствами", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо постараться исключить общение с людьми, у которых есть признаки заболевания: насморк, кашель, чихание. Также нужно сократить время пребывания в местах массового скопления людей.

"Старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу. Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещения. Больше времени проводите на свежем воздухе, при этом одевайтесь по погоде", - добавили в Роспотребнадзоре.