Появились подробности о деятельности "АКР"* Ходорковского**
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Михаил Ходорковский** (признан в РФ иноагентом) является ключевой фигурой радикального крыла "политэмиграции", цели которой - свержение действующего конституционного строя в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Верховный суд России
удовлетворил иск Генпрокуратуры
о признании "Антивоенного комитета России"* террористическим и запрете его деятельности. Судом установлено, что ею руководит Ходорковский**.
"Ходорковский**... выступает ключевой фигурой радикального крыла "политэмиграции", ставящей своей целью свержение действующего конституционного строя в РФ путем дестабилизации социально-политической обстановки в стране и последующей реализации одного из сценариев "цветной революций", - сказал собеседник агентства.
По мнению Ходорковского**, для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объединения разнородных протестных сил нужно создать коалиционное революционное правительство переходного периода, добавил собеседник. Для этого он с группой проживающих за рубежом российских оппозиционно настроенных общественных деятелей в 2022 году создал незарегистрированную иностранную некоммерческую неправительственную организацию "Антивоенный комитет России"*.
* запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
** признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга