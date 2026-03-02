Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о деятельности "АКР"* Ходорковского** - РИА Новости, 02.03.2026
15:16 02.03.2026
Появились подробности о деятельности "АКР"* Ходорковского**
Появились подробности о деятельности "АКР"* Ходорковского**
Михаил Ходорковский** (признан в РФ иноагентом) является ключевой фигурой радикального крыла "политэмиграции", цели которой - свержение действующего... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:16:00+03:00
2026-03-02T15:16:00+03:00
Появились подробности о деятельности "АКР"* Ходорковского**

Ходорковский создал "АКР" для свержения конституционного строя в РФ

© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский*
© AP Photo / David Azia
Михаил Ходорковский*. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Михаил Ходорковский** (признан в РФ иноагентом) является ключевой фигурой радикального крыла "политэмиграции", цели которой - свержение действующего конституционного строя в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании "Антивоенного комитета России"* террористическим и запрете его деятельности. Судом установлено, что ею руководит Ходорковский**.
"Ходорковский**... выступает ключевой фигурой радикального крыла "политэмиграции", ставящей своей целью свержение действующего конституционного строя в РФ путем дестабилизации социально-политической обстановки в стране и последующей реализации одного из сценариев "цветной революций", - сказал собеседник агентства.
По мнению Ходорковского**, для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объединения разнородных протестных сил нужно создать коалиционное революционное правительство переходного периода, добавил собеседник. Для этого он с группой проживающих за рубежом российских оппозиционно настроенных общественных деятелей в 2022 году создал незарегистрированную иностранную некоммерческую неправительственную организацию "Антивоенный комитет России"*.
* запрещенная в РФ террористическая организация, признана нежелательной.
** признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский. 2010 год - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ
14 октября 2025, 09:54
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
