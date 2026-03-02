https://ria.ru/20260302/guterresh--2078018134.html
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи с американо-израильской операцией против Ирана и ответными действиями ИРИ призвал к деэскалации, прекращению боевых... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:31:00+03:00
2026-03-02T20:31:00+03:00
2026-03-02T20:35:00+03:00
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_e981aac910d2f3eeab26fd502dcde2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, сша, израиль
Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, США, Израиль
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана
Дюжаррик: Гутерреш призвал к деэскалации вокруг Ирана