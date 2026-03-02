Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 02.03.2026 (обновлено: 20:35 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/guterresh--2078018134.html
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи с американо-израильской операцией против Ирана и ответными действиями ИРИ призвал к деэскалации, прекращению боевых... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:31:00+03:00
2026-03-02T20:35:00+03:00
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_e981aac910d2f3eeab26fd502dcde2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, сша, израиль
Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, США, Израиль
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана

Дюжаррик: Гутерреш призвал к деэскалации вокруг Ирана

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи с американо-израильской операцией против Ирана и ответными действиями ИРИ призвал к деэскалации, прекращению боевых действий, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Генеральный секретарь вновь призывает к деэскалации, немедленному прекращению боевых действий и подлинному диалогу", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
ИранООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала