https://ria.ru/20260302/gruppa-2077992922.html
Франция и Германия создали группу по ядерным вопросам
Франция и Германия создали группу по ядерным вопросам - РИА Новости, 02.03.2026
Франция и Германия создали группу по ядерным вопросам
РИА Новости. ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ СОЗДАЛИ СОВМЕСТНУЮ ГРУППУ ПО ЯДЕРНЫМ ВОПРОСАМ – ЗАЯВЛЕНИЕ РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:48:00+03:00
2026-03-02T18:48:00+03:00
2026-03-02T18:48:00+03:00
в мире
франция
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, германия
В мире, Франция, Германия
Франция и Германия создали группу по ядерным вопросам
Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам