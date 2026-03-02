Рейтинг@Mail.ru
Григоренко высказался о применении искусственного интеллекта на госслужбе
02.03.2026
https://ria.ru/20260302/grigorenko-2078006707.html
Григоренко высказался о применении искусственного интеллекта на госслужбе
Искусственный интеллект (ИИ) является лишь инструментом и помощником госслужащего, он не заменяет человека и не конкурирует с ним, не пишет законопроекты и не... РИА Новости, 02.03.2026
2026
Григоренко высказался о применении искусственного интеллекта на госслужбе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) является лишь инструментом и помощником госслужащего, он не заменяет человека и не конкурирует с ним, не пишет законопроекты и не принимает государственные решения, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
В Доме правительства впервые проходит "Неделя искусственного интеллекта". Мероприятие проводится для государственных служащих и включает в себя образовательную программу, а также интерактивную выставку отечественных ИИ-решений.
"Важно понимать: искусственный интеллект не пишет законопроекты и не принимает государственные решения. Он не заменяет человека и не конкурирует с ним. ИИ - это лишь инструмент и помощник госслужащего. В рамках "Недели ИИ" мы не только обучаем госслужащих применять ИИ в своей работе, но и стремимся изменить их отношение к технологии", - сообщил Григоренко.
Он добавил, что ИИ уже используется в аппарате правительства РФ. Цель – освободить специалистов от рутинных операций, например от подготовки справок, чтобы они могли сосредоточиться на сутевых вопросах. В настоящее время в правительстве проводится эксперимент по внедрению сервисов ИИ в рабочие процессы. В рамках эксперимента тестируются решения "Сбера" и "Яндекса". Участникам пилота в открытом контуре доступны три ИИ-помощника: "Алиса AI" и "Нейроюрист" от "Яндекса" и "Гигачат" от "Сбера".
Кроме того, в рамках эксперимента ведется работа по созданию инфраструктуры для функционирования ИИ-решений. В частности, в Доме правительства был установлен сервер для работы с ИИ. Это позволит расширить возможности применения нейросетей, например - интегрировать технологию в систему электронного документооборота, пояснил вице-премьер.
По его словам, сегодня умение грамотно использовать нейросеть - это новая профессиональная компетенция. Нет ничего плохого в том, чтобы применять современные инструменты, которые позволяют решить задачу за несколько минут вместо нескольких часов, прокомментировал Григоренко.
Как отметил Григоренко, скоро сотрудникам аппарата правительства будет доступно еще больше функций ИИ. В частности – создание протоколов по итогам совещаний, классификация документов по тематикам, создание справок на основе объемных материалов, "умный" поиск по базам знаний. На 2026 год в разработке находятся 13 ИИ-сервисов: в том числе для аналитики, работы с письмами, контроля выполнения и другие.
"Технологии, которые мы показываем на "Неделе ИИ" в правительстве РФ, объединяет понятная идея: искусственный интеллект должен работать на человека и страну, а не наоборот. Мы создаем решения, которые являются максимально полезными уже прямо сейчас, для применения их в высокоответственной работе аппарата правительства", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
Заголовок открываемого материала