Греция любыми способами будет защищать Кипр, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 02.03.2026
15:25 02.03.2026
Греция любыми способами будет защищать Кипр, заявил глава Минобороны
Греция "любыми возможными способами" будет защищать Кипр, заявил глава греческого МО Никос Дендиас. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
кипр
греция
никос дендиас
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
греция
в мире, кипр, греция, никос дендиас, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Греция, Никос Дендиас, Военная операция США и Израиля против Ирана
Никос Дендиас
Никос Дендиас. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Греция "любыми возможными способами" будет защищать Кипр, заявил глава греческого МО Никос Дендиас.
Ранее в понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к Акротири. На британских базах на Кипре, а также в аэропорту Пафоса началась эвакуация.
"Греция в течение всего существующего кризиса будет любыми возможными способами способствовать обороне Республики Кипр", - сказал Дендиас, выступление транслирует телеканал ERT.
Он также подтвердил, что Греция направляет на Кипр два фрегата, включая фрегат типа FDI "Кимон", и два истребителя F-16.
