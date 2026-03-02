Греция любыми способами будет защищать Кипр, заявил глава Минобороны

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Греция "любыми возможными способами" будет защищать Кипр, заявил глава греческого МО Никос Дендиас.
Ранее в понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к Акротири. На британских базах на Кипре, а также в аэропорту Пафоса началась эвакуация.
"Греция в течение всего существующего кризиса будет любыми возможными способами способствовать обороне Республики Кипр", - сказал Дендиас, выступление транслирует телеканал ERT.
Он также подтвердил, что Греция направляет на Кипр два фрегата, включая фрегат типа FDI "Кимон", и два истребителя F-16.
