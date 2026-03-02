Рейтинг@Mail.ru
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
14:43 02.03.2026
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ
Греция на фоне ударов БПЛА по британским военным базам на Кипре направляет к острову два фрегата ВМС и два истребителя F-16, сообщает газета "Филелефтерос". РИА Новости, 02.03.2026
в мире
кипр
греция
f-16
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
греция
в мире, кипр, греция, f-16, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Греция, F-16, Военная операция США и Израиля против Ирана
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ

Греция отправила на Кипр два фрегата и два истребителя F-16

© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. ArmyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. Army
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Греция на фоне ударов БПЛА по британским военным базам на Кипре направляет к острову два фрегата ВМС и два истребителя F-16, сообщает газета "Филелефтерос".
"Греция отправляет на Кипр два греческих фрегата. Один из них - фрегат Belharra "Кимон". Есть сообщения и об отправке двух F-16", - говорится в сообщении издания.
В миреКипрГрецияF-16Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
