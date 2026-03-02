https://ria.ru/20260302/gretsija-2077906917.html
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Греция отправила на Кипр два фрегата ВМС и два истребителя F-16, пишут СМИ
Греция на фоне ударов БПЛА по британским военным базам на Кипре направляет к острову два фрегата ВМС и два истребителя F-16, сообщает газета "Филелефтерос". РИА Новости, 02.03.2026
в мире
кипр
греция
f-16
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
греция
