Сенатор назвал следующую цель США после Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
13:09 02.03.2026 (обновлено: 13:19 02.03.2026)
Сенатор назвал следующую цель США после Ирана
Сенатор назвал следующую цель США после Ирана
в мире, сша, иран, куба
Американские военные садятся в самолет. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* назвал Кубу следующей целью США после Ирана в интервью Fox News.

"Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены", — сказал он.
Сенатор утверждает, что власть в Иране очень скоро развалится.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье". В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
