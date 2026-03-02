В ГД внесли проект о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить возможность приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость независимо от тяжести совершенного преступления, документ доступен в думской Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить возможность приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость независимо от тяжести совершенного преступления, документ доступен в думской электронной базе

"Вносятся изменения, устанавливающие в качестве основания для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ , а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ наличие у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости независимо от тяжести совершенного преступления", - сказано в пояснительной записке.

В документе уточняется, что в настоящее время иностранному гражданину могут отказать в выдаче РВП или ВНЖ при наличии непогашенной или неснятой судимости только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории РФ либо за ее пределами. Кроме того, согласно действующему законодательству, обязанность предоставления документа, подтверждающего отсутствие судимости, для иностранных граждан не предусмотрена.

Законопроектом предлагается установить, что новые основания для аннулирования РВП и ВНЖ не затронут иностранцев, которые получили эти документы до вступления закона в силу.

Правительственным законопроектом предлагается обязать иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при подаче заявления на получение РВП или ВНЖ предоставлять в территориальные органы МВД России документ об отсутствии судимости либо при ее наличии - документ, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранец был осужден. Добавляется, что справка должна быть выдана компетентными органами государства происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до подачи заявления.