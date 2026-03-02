Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью - РИА Новости, 02.03.2026
14:27 02.03.2026 (обновлено: 14:31 02.03.2026)
В ГД внесли проект о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью
В ГД внесли проект о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью - РИА Новости, 02.03.2026
В ГД внесли проект о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить возможность приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в... РИА Новости, 02.03.2026
общество, россия, украина, госдума рф
Общество, Россия, Украина, Госдума РФ
В ГД внесли проект о запрете на выдачу гражданства иностранцам с судимостью

В Госдуму внесли проект об отказе в выдаче гражданства иностранцам с судимостью

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить возможность приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость независимо от тяжести совершенного преступления, документ доступен в думской электронной базе.
"Вносятся изменения, устанавливающие в качестве основания для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ наличие у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости независимо от тяжести совершенного преступления", - сказано в пояснительной записке.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Посол назвал число французов, которые хотят получить гражданство России
22 февраля, 06:18
В документе уточняется, что в настоящее время иностранному гражданину могут отказать в выдаче РВП или ВНЖ при наличии непогашенной или неснятой судимости только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории РФ либо за ее пределами. Кроме того, согласно действующему законодательству, обязанность предоставления документа, подтверждающего отсутствие судимости, для иностранных граждан не предусмотрена.
Законопроектом предлагается установить, что новые основания для аннулирования РВП и ВНЖ не затронут иностранцев, которые получили эти документы до вступления закона в силу.
Правительственным законопроектом предлагается обязать иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при подаче заявления на получение РВП или ВНЖ предоставлять в территориальные органы МВД России документ об отсутствии судимости либо при ее наличии - документ, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранец был осужден. Добавляется, что справка должна быть выдана компетентными органами государства происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до подачи заявления.
От обязанности предоставлять справку освобождаются дети-иностранцы до 14 лет. Кроме того, для граждан Украины устанавливается переходный период сроком на два года, в течение которого они освобождаются от необходимости предоставлять этот документ. Эта мера связана с отказами украинских властей выдавать соответствующие справки своим гражданам, подчеркивается в документе.
Посетитель с российским паспортом - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Оскорбительно высказывавшегося о российском паспорте лишили гражданства
17 февраля, 20:02
 
