Рейтинг@Mail.ru
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/granitsa-2078032084.html
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана - РИА Новости, 02.03.2026
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала 131 гражданина России из исламской республики, сообщили РИА Новости в азербайджанской РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:47:00+03:00
2026-03-02T21:47:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
азербайджан
иран
россия
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40874a679255d08b120c6013d44830e6.jpg
https://ria.ru/20260302/samolet-2078007603.html
азербайджан
иран
россия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577938077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604910868f6019014ff652b8430daaae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, азербайджан, иран, россия, сша, израиль
Военная операция США и Израиля против Ирана, Азербайджан, Иран, Россия, США, Израиль
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана

РИА Новости: 131 россиянина эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 2 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала 131 гражданина России из исламской республики, сообщили РИА Новости в азербайджанской государственной погранслужбе.
"Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт "Астара". На данный момент эвакуирован 131 россиянин. Далее они автобусами были перенаправлены в Баку", - сказали в погранслужбе республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Вылетевший из Баку самолет с россиянами из Ирана приземлился в Москве
Вчера, 19:47
 
Военная операция США и Израиля против ИранаАзербайджанИранРоссияСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала