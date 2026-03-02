https://ria.ru/20260302/granitsa-2078032084.html
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана - РИА Новости, 02.03.2026
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала 131 гражданина России из исламской республики, сообщили РИА Новости в азербайджанской РИА Новости, 02.03.2026
2026
Более 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
