Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/gosduma-2078009447.html
В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал
В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал - РИА Новости, 02.03.2026
В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал
Желание Франции нарастить ядерный арсенал может создавать угрозы для национальной безопасности России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:54:00+03:00
2026-03-02T19:54:00+03:00
в мире
франция
россия
европа
дмитрий новиков
госдума рф
нато
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260302/makron-2077970520.html
https://ria.ru/20260302/makron-2077968907.html
франция
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, европа, дмитрий новиков, госдума рф, нато, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Европа, Дмитрий Новиков, Госдума РФ, НАТО, Эммануэль Макрон
В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал

Новиков: слова Франции о наращивании ядерного арсенала представляют угрозу РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Желание Франции нарастить ядерный арсенал может создавать угрозы для национальной безопасности России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Вчера, 17:51
"Поскольку Франция отметилась в колониальных и неоколониальных практиках, является частью агрессивного блока НАТО, занимает не самую мягкую позицию в отношении России, намерение французских властей продолжать наращивать ядерный арсенал мы можем расценивать как явление, которое способно создавать угрозы для национальной безопасности России", - сказал Новиков интернет-изданию "Лента.ру".
Депутат отметил, что если бы в истории Франции не было длительного периода колониальных практик и попыток уже в последние десятилетия играть роль одной из неоколониальных держав, то можно было бы сравнительно спокойно и рассудительно относиться к заявлениям Макрона, так как на фоне растущей турбулентности и сложных международных процессов возникает вопрос о способности тех или иных стран защищать свой суверенитет.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок Франции
Вчера, 17:46
 
В миреФранцияРоссияЕвропаДмитрий НовиковГосдума РФНАТОЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала