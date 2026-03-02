В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал

Депутат отметил, что если бы в истории Франции не было длительного периода колониальных практик и попыток уже в последние десятилетия играть роль одной из неоколониальных держав, то можно было бы сравнительно спокойно и рассудительно относиться к заявлениям Макрона, так как на фоне растущей турбулентности и сложных международных процессов возникает вопрос о способности тех или иных стран защищать свой суверенитет.