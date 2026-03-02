В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Желание Франции нарастить ядерный арсенал может создавать угрозы для национальной безопасности России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны.
"Поскольку Франция отметилась в колониальных и неоколониальных практиках, является частью агрессивного блока НАТО, занимает не самую мягкую позицию в отношении России, намерение французских властей продолжать наращивать ядерный арсенал мы можем расценивать как явление, которое способно создавать угрозы для национальной безопасности России", - сказал Новиков интернет-изданию "Лента.ру".
Депутат отметил, что если бы в истории Франции не было длительного периода колониальных практик и попыток уже в последние десятилетия играть роль одной из неоколониальных держав, то можно было бы сравнительно спокойно и рассудительно относиться к заявлениям Макрона, так как на фоне растущей турбулентности и сложных международных процессов возникает вопрос о способности тех или иных стран защищать свой суверенитет.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.