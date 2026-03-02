В Госдуме предложили отменить штраф за утерю паспорта

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили отменить штраф за неумышленную утерю паспорта.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2267 в части уточнения пункта об обязанности гражданина Российской Федерации бережно хранить паспорт и правовых последствий утраты паспорта без умысла, исключив основания для привлечения к административной ответственности при отсутствии доказанного умышленного уничтожения или порчи документа", - сказано в обращении.

Авторы инициативы добавили, что представляется необходимым подготовить и внести в Госдуму проект о внесении изменений в статью 19.16 КоАП РФ , исключив административный штраф за неумышленное повреждение либо утрату паспорта.

Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит обеспечить принцип справедливости и соразмерности административной ответственности, снизить избыточную финансовую нагрузку на граждан.

Депутаты отметили, что значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умышленными действиями гражданина, а с кражами, случайной потерей, чрезвычайными обстоятельствами или иными объективными факторами. При этом, по их словам, гражданин уже несет существенную финансовую нагрузку: размер государственной пошлины за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 рублей.

"Таким образом, лицо, утратившее паспорт по неосторожности или ставшее жертвой кражи, фактически обязано не только оплатить госпошлину за восстановление документа, но и подвергается дополнительному административному штрафу", - добавили они.