https://ria.ru/20260302/gosduma-2077987403.html
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана
Задержки рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке - уважительная причина не выйти вовремя на работу, однако, подтверждения такого форс-мажора, например, смс от РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:33:00+03:00
2026-03-02T18:33:00+03:00
2026-03-02T18:33:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
единая россия
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20260302/abu-dabi-2077891061.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, иран, единая россия, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Единая Россия, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана
Депутат Толмачев назвал задержки рейсов из-за конфликта уважительной причиной
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задержки рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке - уважительная причина не выйти вовремя на работу, однако, подтверждения такого форс-мажора, например, смс от авиакомпании, стоит показать работодателю, рассказал РИА Новости депутат от фракции "Единая Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Многие соседние страны объявили о закрытии воздушного пространства.
"Если есть подтверждения форс-мажора - справка из авиакомпании, смс с уведомлением об отмене или переносе рейса, сводки новостей - обязательно нужно их предоставить работодателю, предупредить начальство и отдел кадров по возможности", - объяснил Толмачев.
Он подчеркнул, что такая причина неявки на работу безусловно уважительная, наряду со стихийными бедствиями и катастрофами. "Ключевой аспект - искреннее стремление человека вернуться на работу в срок", - заключил Толмачев.