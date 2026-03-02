Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
18:33 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/gosduma-2077987403.html
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана
Задержки рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке - уважительная причина не выйти вовремя на работу, однако, подтверждения такого форс-мажора, например, смс от РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:33:00+03:00
2026-03-02T18:33:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
единая россия
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
иран
в мире, ближний восток, сша, иран, единая россия, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Единая Россия, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана

Депутат Толмачев назвал задержки рейсов из-за конфликта уважительной причиной

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задержки рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке - уважительная причина не выйти вовремя на работу, однако, подтверждения такого форс-мажора, например, смс от авиакомпании, стоит показать работодателю, рассказал РИА Новости депутат от фракции "Единая Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Многие соседние страны объявили о закрытии воздушного пространства.
"Если есть подтверждения форс-мажора - справка из авиакомпании, смс с уведомлением об отмене или переносе рейса, сводки новостей - обязательно нужно их предоставить работодателю, предупредить начальство и отдел кадров по возможности", - объяснил Толмачев.
Он подчеркнул, что такая причина неявки на работу безусловно уважительная, наряду со стихийными бедствиями и катастрофами. "Ключевой аспект - искреннее стремление человека вернуться на работу в срок", - заключил Толмачев.
