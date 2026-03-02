В ГД рассказали, что делать при неявке на работу из-за кризиса вокруг Ирана

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задержки рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке - уважительная причина не выйти вовремя на работу, однако, подтверждения такого форс-мажора, например, смс от авиакомпании, стоит показать работодателю, рассказал РИА Новости депутат от фракции "Единая Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке . Многие соседние страны объявили о закрытии воздушного пространства.

"Если есть подтверждения форс-мажора - справка из авиакомпании, смс с уведомлением об отмене или переносе рейса, сводки новостей - обязательно нужно их предоставить работодателю, предупредить начальство и отдел кадров по возможности", - объяснил Толмачев.