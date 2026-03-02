В Госдуме призвали россиян, застрявших в ОАЭ, рассчитывать финансы

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским туристам, застрявшим в ОАЭ, следует сейчас сохранять спокойствие и рационально рассчитать свои финансовые возможности по дальнейшему пребыванию в стране, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.