В Госдуме призвали россиян, застрявших в ОАЭ, рассчитывать финансы
17:03 02.03.2026
В Госдуме призвали россиян, застрявших в ОАЭ, рассчитывать финансы
В Госдуме призвали россиян, застрявших в ОАЭ, рассчитывать финансы - РИА Новости, 02.03.2026
В Госдуме призвали россиян, застрявших в ОАЭ, рассчитывать финансы
Российским туристам, застрявшим в ОАЭ, следует сейчас сохранять спокойствие и рационально рассчитать свои финансовые возможности по дальнейшему пребыванию в... РИА Новости, 02.03.2026
В Госдуме призвали россиян, застрявших в ОАЭ, рассчитывать финансы

Депутат Школкина: россиянам, застрявшим в ОАЭ, следует сохранять спокойствие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российским туристам, застрявшим в ОАЭ, следует сейчас сохранять спокойствие и рационально рассчитать свои финансовые возможности по дальнейшему пребыванию в стране, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.
"Понимаю, что нахождение в стране, где сохраняется угроза для безопасности жизни, вызывает большое беспокойство и волнение у граждан, особенно находящихся за пределами своей страны. И все же самое главное сейчас - это не вдаваться в панику, сохранять спокойствие и рационально рассчитать, в том числе свои финансовые возможности по дальнейшему пребыванию в ОАЭ", - сказала Школкина.
Парламентарий также порекомендовала российским туристам держать связь со своими туроператорами и родственниками, встать на учет в посольстве или генконсульстве России в Дубае, чтобы при необходимости была возможность оперативно связаться. Она уточнила, что следить за информацией следует только на официальных ресурсах, в том числе на сайте МИД РФ и не доверять слухам и непроверенной информации.
"Как только авиасообщение будет возобновлено, все российские граждане будут в обязательном порядке возвращены на Родину", - заключила она.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Россия США Иран Надежда Школкина Госдума РФ Единая Россия Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала