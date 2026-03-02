В ГД призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ сотрудников за пропуск работы

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости призвал работодателей с пониманием отнестись к сотрудникам, которые из-за отмены рейсов из Дубая и Абу-Даби не смогли вернуться к началу рабочей недели, и не спешить с выговорами, штрафами и дисциплинарными взысканиями.