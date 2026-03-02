Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ сотрудников за пропуск работы
12:46 02.03.2026
В ГД призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ сотрудников за пропуск работы
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости призвал работодателей с пониманием отнестись к сотрудникам, которые из-за отмены рейсов из Дубая РИА Новости, 02.03.2026
дубай, абу-даби, сша, дмитрий свищев, госдума рф, лдпр, аэрофлот
Дубай, Абу-Даби, США, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, ЛДПР, Аэрофлот
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости призвал работодателей с пониманием отнестись к сотрудникам, которые из-за отмены рейсов из Дубая и Абу-Даби не смогли вернуться к началу рабочей недели, и не спешить с выговорами, штрафами и дисциплинарными взысканиями.
"Рейсы отменяются, границы закрываются, авиасообщение приостанавливается. Человек физически не может вернуться к началу рабочей недели. Вина ли этого человека? Нет. Его халатность? Нет. Это обстоятельства непреодолимой силы. Я призываю работодателей отнестись к таким сотрудникам с пониманием. Не спешить с выговорами, штрафами и дисциплинарными взысканиями. Не создавать дополнительный стресс людям, которые и так оказались в сложной ситуации", - сказал Свищев.
Парламентарий призвал работодателей не быть бюрократами, а быть людьми.
"Любой из нас завтра может оказаться в ситуации, где вместо букета роз - букет проблем, а на работе - начальник с трудовым кодексом наперевес", - заключил он.
Ранее в воскресенье российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
