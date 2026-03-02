Фразу на русском языке обнаружили в новом треке группы Gorillaz

https://ria.ru/20260302/gorillaz-2078048093.html
Новый трек британской виртуальной группы Gorillaz содержит фразу на русском языке, выяснило РИА Новости.
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый трек британской виртуальной группы Gorillaz содержит фразу на русском языке, выяснило РИА Новости.
В композиции Delirium альбома The Mountain, вышедшего 27 февраля, на отметке в 2 минуты 38 секунд звучит обращение неизвестного на русском языке.
"Привет, меня зовут Влад, и я зубная фея", - звучит в песне.
Других деталей не приведено, но в авторах произведения значится некто Vlad, который произнес слова.