Фразу на русском языке обнаружили в новом треке группы Gorillaz

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый трек британской виртуальной группы Gorillaz содержит фразу на русском языке, выяснило РИА Новости.

В композиции Delirium альбома The Mountain, вышедшего 27 февраля, на отметке в 2 минуты 38 секунд звучит обращение неизвестного на русском языке.

"Привет, меня зовут Влад, и я зубная фея", - звучит в песне.