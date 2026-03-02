Рейтинг@Mail.ru
23:52 02.03.2026
в мире
великобритания
великобритания
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Фразу на русском языке обнаружили в новом треке группы Gorillaz

Фразу на русском языке обнаружили в новом треке британской группы Gorillaz

© РИА Новости / Евгений ОдиноковДеймон Албарн и британская группа Gorillaz
Деймон Албарн и британская группа Gorillaz - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Деймон Албарн и британская группа Gorillaz. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый трек британской виртуальной группы Gorillaz содержит фразу на русском языке, выяснило РИА Новости.
В композиции Delirium альбома The Mountain, вышедшего 27 февраля, на отметке в 2 минуты 38 секунд звучит обращение неизвестного на русском языке.
"Привет, меня зовут Влад, и я зубная фея", - звучит в песне.
Других деталей не приведено, но в авторах произведения значится некто Vlad, который произнес слова.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Украинская писательница испугалась русского языка
22 февраля, 00:45
 
В миреВеликобритания
 
 
