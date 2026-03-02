Умер поэт и прозаик Гарри Гордон

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Поэт и прозаик, художник, сценарист Гарри Гордон ушел из жизни в возрасте 84 года, сообщила его внучка Тася Тихонова.
«
"Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель", - написала она на своей странице в Facebook*.
Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он учился живописи в Одесском художественном училище, затем окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Гордон известен как поэт и прозаик. Среди его поэтических произведений – книги "Темная комната", "Птичьи права"; прозаических - "Поздно. Темно. Далеко", "Пастух своих коров". Он также был автором сценария фильмов Александра Гордона "Пастух своих коров" и "Огни притона".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.