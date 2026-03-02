Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/gladkov-2078013001.html
ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области
ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости, 02.03.2026
ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области
Украинские беспилотники в понедельник атаковали 14 населенных пунктов в шести округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:11:00+03:00
2026-03-02T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
красный октябрь (донецкая область)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289892_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_7ba5e3c544634301c63184906f94231d.jpg
https://ria.ru/20260302/vsu-2078012709.html
https://ria.ru/20260302/vsu-2078012586.html
белгородская область
белгород
красный октябрь (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289892_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c80078ae13daac0e60f8499c7e121f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, красный октябрь (донецкая область), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Красный Октябрь (Донецкая область), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники в понедельник атаковали 14 населенных пунктов в шести округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Под атаками ВСУ - шесть муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Белгороде при атаке беспилотника повреждены частный дом, два автомобиля и оборудование инфраструктурного объекта. В Белгородском округе, в селе Стрелецкое, при детонации беспилотника в воздухе повреждена крыша соцобъекта. В селе Таврово в результате падения обломков от сбитого беспилотника выбито окно частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В ДНР российские силовики ликвидировали начальника бригады артиллерии ВСУ
Вчера, 20:09
По данным губернатора, в селе Никольское при детонации дрона выбиты стекла и поврежден капот автомобиля, а в Красном Октябре дрон атаковал автомобиль, в поселке Комсомольский пострадала крыша частного дома, а в Малиновке повреждены сельхозпредприятие и две грузовые машины.
Он добавил, что в Грайворонском округе в результате ударов БПЛА в городе Грайворон повреждены остекление в четырех квартирах, окна частного дома и хозпостройки, а также пять легковых автомобилей и линия электропередачи. В селе Замостье от атаки дрона уничтожен легковой автомобиль и поврежден забор.
Как уточнил глава области, в Шебекинском, Борисовском и Краснояружском округах дроны повредили автомобили, инфраструктурный объект, дома, а также окна социального учреждения.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Командиры ВСУ получают за находившихся в Сумской области солдат деньги
Вчера, 20:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородКрасный Октябрь (Донецкая область)Вячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала