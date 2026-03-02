ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области

БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники в понедельник атаковали 14 населенных пунктов в шести округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Как уточнил глава области, в Шебекинском, Борисовском и Краснояружском округах дроны повредили автомобили, инфраструктурный объект, дома, а также окна социального учреждения.