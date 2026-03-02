ВСУ нанесли удары по 14 населенным пунктам Белгородской области

БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники в понедельник атаковали 14 населенных пунктов в шести округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Под атаками ВСУ - шесть муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Белгороде при атаке беспилотника повреждены частный дом, два автомобиля и оборудование инфраструктурного объекта. В Белгородском округе, в селе Стрелецкое, при детонации беспилотника в воздухе повреждена крыша соцобъекта. В селе Таврово в результате падения обломков от сбитого беспилотника выбито окно частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в селе Никольское при детонации дрона выбиты стекла и поврежден капот автомобиля, а в Красном Октябре дрон атаковал автомобиль, в поселке Комсомольский пострадала крыша частного дома, а в Малиновке повреждены сельхозпредприятие и две грузовые машины.
Он добавил, что в Грайворонском округе в результате ударов БПЛА в городе Грайворон повреждены остекление в четырех квартирах, окна частного дома и хозпостройки, а также пять легковых автомобилей и линия электропередачи. В селе Замостье от атаки дрона уничтожен легковой автомобиль и поврежден забор.
Как уточнил глава области, в Шебекинском, Борисовском и Краснояружском округах дроны повредили автомобили, инфраструктурный объект, дома, а также окна социального учреждения.