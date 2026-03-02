Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полет - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 02.03.2026 (обновлено: 11:29 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/gelendzhik-2077829842.html
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полет
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полет - РИА Новости, 02.03.2026
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полет
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Геленджика, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:28:00+03:00
2026-03-02T11:29:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942546439_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_55d7e47ef70f12545fbd3976a596a516.jpg
https://ria.ru/20260302/ogranicheniya-2077781201.html
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942546439_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d175860342826a2a8f33353cbfccedc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полет

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Геленджике

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-FBT в небе
Самолет Boeing 777-FBT в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 777-FBT в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Геленджика, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Зал аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Вчера, 07:28
 
ГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала