В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полет
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Геленджика, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.03.2026
