Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/galuschenko-2078019470.html
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко - РИА Новости, 02.03.2026
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег бывшего министра энергетики Германа Галущенко, сообщает в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:38:00+03:00
2026-03-02T20:38:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074947149_73:0:1033:540_1920x0_80_0_0_3ecb8437e266fd753f0ff6405e5bad62.jpg
https://ria.ru/20260222/galuschenko-2076071178.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074947149_193:0:913:540_1920x0_80_0_0_7a93c8b62f16eb895f6403491d7c65d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко
В мире, Украина, Герман Галущенко
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко

ВАКС Украины оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко

© Фото опубликовано украинскими СМИГерман Галущенко в суде
Герман Галущенко в суде - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото опубликовано украинскими СМИ
Герман Галущенко в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег бывшего министра энергетики Германа Галущенко, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляции как защиты Галущенко, так и стороны обвинения, оставив решение первой инстанции без изменений. Таким образом, Галущенко остается под стражей с возможностью выйти под залог в размере 200 миллионов гривен (4,6 миллиона долларов - ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинение Галущенко в отмывании денег. Высший антикоррупционный суд Украины 17 февраля избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела
22 февраля, 11:44
 
В миреУкраинаГерман Галущенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала