На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег бывшего министра энергетики Германа Галущенко, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляции как защиты Галущенко, так и стороны обвинения, оставив решение первой инстанции без изменений. Таким образом, Галущенко остается под стражей с возможностью выйти под залог в размере 200 миллионов гривен (4,6 миллиона долларов - ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинение Галущенко в отмывании денег. Высший антикоррупционный суд Украины 17 февраля избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога.
