Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пределах 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:31:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
али хаменеи
владимир путин
dow jones
s&p 500
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на 1% на фоне ситуации на Ближнем Востоке