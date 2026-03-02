Рейтинг@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
02:31 02.03.2026
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пределах 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
сша
ближний восток
али хаменеи
владимир путин
dow jones
s&p 500
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, владимир путин, dow jones, s&p 500, nasdaq
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Владимир Путин, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на 1% на фоне ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Peter MorganЛюди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Peter Morgan
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пределах 1% на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 1%, до 48 508 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,99%, до 24 778,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83%, до 6 833 пунктов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАБлижний ВостокАли ХаменеиВладимир ПутинDow JonesS&P 500Nasdaq
 
 
