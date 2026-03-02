"Спартак" выиграл первый официальный матч под руководством Карседо

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли "Сочи" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Для "Спартака" это был первый официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо , который возглавил клуб 5 января. Также на 84-й минуте за "красно-белых" дебютировал Владислав Саусь, перешедший 22 января из калининградской "Балтики".

Карседо стал первым тренером "Спартака" за восемь лет, выигравшим стартовый матч у руля команды. До него это удавалось Олегу Кононову в ноябре 2018 года. Также "красно-белые" впервые победили в выездном матче против "Сочи" и забили в гостях сочинцам больше одного мяча.

Матч должен был пройти в Сочи в воскресенье, однако после объявления в городе тревоги из-за угрозы атаки БПЛА он был сначала отложен на более позднее время, а затем перенесен на 2 марта.

Столичный клуб с 32 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. "Сочи" (9 очков) располагается на последней, 16-й строчке.