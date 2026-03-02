Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" выиграл первый официальный матч под руководством Карседо
Футбол
 
17:10 02.03.2026 (обновлено: 17:34 02.03.2026)
"Спартак" выиграл первый официальный матч под руководством Карседо
"Спартак" выиграл первый официальный матч под руководством Карседо
Футболисты московского "Спартака" обыграли "Сочи" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
сочи
"Спартак" выиграл первый официальный матч под руководством Карседо

"Спартак" обыграл "Сочи" в перенесенном из-за угрозы атаки БПЛА матче РПЛ

© Getty Images / Андрей МихайловХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Getty Images / Андрей Михайлов
Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли "Сочи" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Эсекьель Барко (22-я минута, пенальти), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2), у хозяев отличились Александр Солдатенков (61) и Владимир Ильин (90+10, пенальти).
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Сочи
2 : 3
Спартак Москва
61‎’‎ • Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо)
90‎’‎ • Владимир Ильин (П)
22‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
79‎’‎ • Маркиньос
(Манфред Угальде)
90‎’‎ • Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
Для "Спартака" это был первый официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил клуб 5 января. Также на 84-й минуте за "красно-белых" дебютировал Владислав Саусь, перешедший 22 января из калининградской "Балтики".
Карседо стал первым тренером "Спартака" за восемь лет, выигравшим стартовый матч у руля команды. До него это удавалось Олегу Кононову в ноябре 2018 года. Также "красно-белые" впервые победили в выездном матче против "Сочи" и забили в гостях сочинцам больше одного мяча.
Матч должен был пройти в Сочи в воскресенье, однако после объявления в городе тревоги из-за угрозы атаки БПЛА он был сначала отложен на более позднее время, а затем перенесен на 2 марта.
Столичный клуб с 32 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. "Сочи" (9 очков) располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем матче "Спартак" 9 марта примет тольяттинский "Акрон", сочинцы 7 марта сыграют в гостях с "Нижним Новгородом".
Заголовок открываемого материала