"Спартак" выиграл первый официальный матч под руководством Карседо

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли "Сочи" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Эсекьель Барко (22-я минута, пенальти), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2), у хозяев отличились Александр Солдатенков (61) и Владимир Ильин (90+10, пенальти).
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
61’ • Александр Солдатенков
90’ • Владимир Ильин (П)
22’ • Эсекьель Барко (П)
79’ • Маркиньос
90’ • Пабло Солари
Для "Спартака" это был первый официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил клуб 5 января. Также на 84-й минуте за "красно-белых" дебютировал Владислав Саусь, перешедший 22 января из калининградской "Балтики".
Карседо стал первым тренером "Спартака" за восемь лет, выигравшим стартовый матч у руля команды. До него это удавалось Олегу Кононову в ноябре 2018 года. Также "красно-белые" впервые победили в выездном матче против "Сочи" и забили в гостях сочинцам больше одного мяча.
Матч должен был пройти в Сочи в воскресенье, однако после объявления в городе тревоги из-за угрозы атаки БПЛА он был сначала отложен на более позднее время, а затем перенесен на 2 марта.
Столичный клуб с 32 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. "Сочи" (9 очков) располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем матче "Спартак" 9 марта примет тольяттинский "Акрон", сочинцы 7 марта сыграют в гостях с "Нижним Новгородом".
"Краснодар" вернулся на первую строчку в РПЛ
28 февраля, 16:41