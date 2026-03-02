Задержанный пособник Украины думал, что работает сисадмином

https://ria.ru/20260302/fsb-2077881162.html
Один из задержанных пособников спецслужб Украины думал, что он работает системным администратором, соответствующие кадры опубликовала ФСБ РФ. РИА Новости, 02.03.2026
Видео ФСБ России о пресечении нелегальных каналов связи
Около 100 каналов связи украинских спецслужб перекрыла ФСБ. Их использовали для вовлечения граждан в террористическую деятельность, мошенничества и других преступлений. Изъяли 220 SIM-боксов, более 54 000 SIM-карт, задержали более 200 человек.
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из задержанных пособников спецслужб Украины думал, что он работает системным администратором, соответствующие кадры опубликовала ФСБ РФ.
Около 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины
для вовлечения россиян в диверсии и дистанционное мошенничество, были перекрыты с сентября, сообщила Федеральная служба безопасности России
. В 43 регионах задержаны более 200 граждан РФ и иностранцев, причастных к организации незаконного функционирования SIM-боксов, изъято свыше 220 SIM-боксов.
На видео оперативник спрашивает у задержанного, для чего нужно оборудование и что он с ним делал. "Я думал, что я сисадмин, - ответил тот. - Мне говорят, что делать, я делаю".
На вопрос, что говорят делать, мужчина говорит: "Вставлять симки". И уверяет, что был не в курсе, для чего используется оборудование.
На опубликованных кадрах показано, как сотрудники ФСБ
производят задержания. Одного из них схватили у входа в квартиру. На видео показано оборудование, которое располагается в домах на полу и столах. У одного из злоумышленников было изъято огнестрельное оружие.
"Вот у нас само оборудование стоит распрекрасное. Симочки лежат и ноутбучик", - говорит оперативник ФСБ.
Зарубежные кураторы воспринимают наших граждан как "ресурс" для финансирования диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб на территории Российской Федерации, подчеркнули в ФСБ.