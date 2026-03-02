Задержанный пособник Украины думал, что работает сисадмином

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из задержанных пособников спецслужб Украины думал, что он работает системным администратором, соответствующие кадры опубликовала ФСБ РФ.

Около 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсии и дистанционное мошенничество, были перекрыты с сентября, сообщила Федеральная служба безопасности России . В 43 регионах задержаны более 200 граждан РФ и иностранцев, причастных к организации незаконного функционирования SIM-боксов, изъято свыше 220 SIM-боксов.

На видео оперативник спрашивает у задержанного, для чего нужно оборудование и что он с ним делал. "Я думал, что я сисадмин, - ответил тот. - Мне говорят, что делать, я делаю".

На вопрос, что говорят делать, мужчина говорит: "Вставлять симки". И уверяет, что был не в курсе, для чего используется оборудование.

На опубликованных кадрах показано, как сотрудники ФСБ производят задержания. Одного из них схватили у входа в квартиру. На видео показано оборудование, которое располагается в домах на полу и столах. У одного из злоумышленников было изъято огнестрельное оружие.

"Вот у нас само оборудование стоит распрекрасное. Симочки лежат и ноутбучик", - говорит оперативник ФСБ.