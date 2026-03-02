Рейтинг@Mail.ru
Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД
12:24 02.03.2026
Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД
Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД
Франция готова принимать участие в обороне стран Персидского залива, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
франция
персидский залив
жан-ноэль барро
сша
военная операция сша и израиля против ирана
франция
персидский залив
сша
в мире, франция, персидский залив, жан-ноэль барро, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Персидский залив, Жан-Ноэль Барро, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД

МИД Франции: Париж готов участвовать в обороне стран Персидского залива

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Франция готова принимать участие в обороне стран Персидского залива, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"В соответствии с соглашениями… и принципами коллективной самообороны, закрепленными в международном праве, Франция готова участвовать в защите (стран Персидского залива – ред.)", - сказал Барро на пресс-конференции.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало изумление на Западе
В миреФранцияПерсидский заливЖан-Ноэль БарроСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
