Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД
Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2026
Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД
Франция готова принимать участие в обороне стран Персидского залива, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 02.03.2026
Франция готова защищать страны Персидского залива, заявили в МИД
МИД Франции: Париж готов участвовать в обороне стран Персидского залива