Рейтинг@Mail.ru
Застрявшим туристам рассказали, как избежать штрафов на работе - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 02.03.2026 (обновлено: 16:12 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/fnpr-2077929439.html
Застрявшим туристам рассказали, как избежать штрафов на работе
Застрявшим туристам рассказали, как избежать штрафов на работе - РИА Новости, 02.03.2026
Застрявшим туристам рассказали, как избежать штрафов на работе
Отсутствие сотрудника на работе по уважительной причине не может считаться прогулом в России, в случае задержки рейса или других обстоятельств необходимо... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:00:00+03:00
2026-03-02T16:12:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
федерация независимых профсоюзов россии
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_c1dd0acfecf311fe2d473bc13ab555ad.jpg
https://ria.ru/20260302/abu-dabi-2077891061.html
https://ria.ru/20260301/turisty-2077686514.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_15:0:970:716_1920x0_80_0_0_ca1deea2fb88787e456276815bd45808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, сша, федерация независимых профсоюзов россии, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, США, Федерация независимых профсоюзов России, Военная операция США и Израиля против Ирана
Застрявшим туристам рассказали, как избежать штрафов на работе

ФНПР: неявка на работу из-за отмены авиарейса не является прогулом

© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту Дубая
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отсутствие сотрудника на работе по уважительной причине не может считаться прогулом в России, в случае задержки рейса или других обстоятельств необходимо уведомить работодателя, сообщили РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России.
На фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем в Дубае массово отменяются рейсы: тысячи туристов, в том числе из России, оказались заблокированы в стране.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Турист из Москвы получил в аэропорту Абу-Даби компенсацию за неудобства
Вчера, 13:54
"Первым делом необходимо уведомить работодателя о сложившихся обстоятельствах (желательно до начала рабочего дня или смены). Неявка на работу по уважительным причинам (в том числе по причине отмены авиарейса) не является прогулом", - сказали в ФНПР.
В пресс-службе добавили, что во избежание дисциплинарных взысканий - штрафа, выговора или оформления прогула - рекомендуется ежедневно информировать работодателя об изменениях в ситуации и сохранять подтверждение уведомления, например скриншоты сообщений.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
1 марта, 16:39
 
В миреРоссияИранСШАФедерация независимых профсоюзов РоссииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала