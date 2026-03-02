Застрявшим туристам рассказали, как избежать штрафов на работе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отсутствие сотрудника на работе по уважительной причине не может считаться прогулом в России, в случае задержки рейса или других обстоятельств необходимо уведомить работодателя, сообщили РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России.

На фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем в Дубае массово отменяются рейсы: тысячи туристов, в том числе из России, оказались заблокированы в стране.

"Первым делом необходимо уведомить работодателя о сложившихся обстоятельствах (желательно до начала рабочего дня или смены). Неявка на работу по уважительным причинам (в том числе по причине отмены авиарейса) не является прогулом", - сказали в ФНПР.

В пресс-службе добавили, что во избежание дисциплинарных взысканий - штрафа, выговора или оформления прогула - рекомендуется ежедневно информировать работодателя об изменениях в ситуации и сохранять подтверждение уведомления, например скриншоты сообщений.