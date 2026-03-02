Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не пропускает в Словакию и Венгрию даже каплю нефти, заявил Фицо
19:06 02.03.2026
Зеленский не пропускает в Словакию и Венгрию даже каплю нефти, заявил Фицо
Зеленский не пропускает в Словакию и Венгрию даже каплю нефти, заявил Фицо
в мире
словакия
венгрия
украина
роберт фицо
владимир зеленский
словакия
венгрия
украина
в мире, словакия, венгрия, украина, роберт фицо, владимир зеленский
В мире, Словакия, Венгрия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
Зеленский не пропускает в Словакию и Венгрию даже каплю нефти, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы пропустить в Словакию и Венгрию даже каплю нефти, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
"Вопрос с нефтью мы можем решить переговорами с Зеленским, который, по моему мнению, не заинтересован в отправке даже капли нефти в Словакию и Венгрию, и, прежде всего, с Европейской комиссией, которая должна решить, что для нее важнее: интересы Словакии и Венгрии как членов Европейского союза или интересы Украины?" - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
В миреСловакияВенгрияУкраинаРоберт ФицоВладимир Зеленский
 
 
