Фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей
02.03.2026
Морвокзал в Сочи
06.02.2026
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
15:03 02.03.2026
Фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей
Фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей
Фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей
Зимний фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
юрий башмет
константин хабенский
сочи
сочи
юрий башмет, константин хабенский, сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Сочи
Фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей

Зимний фестиваль искусств объединил в Сочи 10 тысяч человек

Павел Милюков (скрипка), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, Елена Таросян (скрипка) и Елизавета Нарсия (сопрано) на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Павел Милюков (скрипка), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет, Елена Таросян (скрипка) и Елизавета Нарсия (сопрано) на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Павел Милюков (скрипка), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, Елена Таросян (скрипка) и Елизавета Нарсия (сопрано) на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
СОЧИ, 2 мар - РИА Новости. Зимний фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходил в Сочи под руководством альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета.
"Этот масштабный музыкальный форум по праву входит в элиту музыкальных событий не только России, но и мира. В этом году мероприятия фестиваля объединили более 10 тысяч участников и зрителей. <…> Смотр традиционно становится точкой притяжения для прославленных музыкантов, театральных деятелей, восходящих звезд и представителей научного сообщества. Для нашего города – большая честь и ответственность оставаться надежной базой для проведения этого престижного фестиваля", – написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Глава Сочи встретился с Башметом и народным артистом России Константином Хабенским, которых поздравил с триумфальным завершением XIX Зимнего фестиваля искусств.
"Обсудили также дальнейшие планы сотрудничества. Уже в феврале следующего года юбилейный, двадцатый фестиваль вновь распахнет свои двери в Зимнем театре, добавив яркий акцент в событийный календарь Сочи", – добавил глава.
Зимний международный фестиваль искусств. Спектакль Не покидай свою планету
Спектакль по мотивам "Маленького принца" завершил фестиваль в Сочи
Вчера, 12:36
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиЮрий БашметКонстантин ХабенскийСочи
 
 
