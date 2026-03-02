https://ria.ru/20260302/festival-2077913673.html
Фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей
Зимний фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей, сообщил глава курорта Андрей Прошунин. РИА Новости, 02.03.2026
СОЧИ, 2 мар - РИА Новости. Зимний фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходил в Сочи под руководством альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета.
"Этот масштабный музыкальный форум по праву входит в элиту музыкальных событий не только России, но и мира. В этом году мероприятия фестиваля объединили более 10 тысяч участников и зрителей. <…> Смотр традиционно становится точкой притяжения для прославленных музыкантов, театральных деятелей, восходящих звезд и представителей научного сообщества. Для нашего города – большая честь и ответственность оставаться надежной базой для проведения этого престижного фестиваля", – написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Глава Сочи встретился с Башметом и народным артистом России Константином Хабенским, которых поздравил с триумфальным завершением XIX Зимнего фестиваля искусств.
"Обсудили также дальнейшие планы сотрудничества. Уже в феврале следующего года юбилейный, двадцатый фестиваль вновь распахнет свои двери в Зимнем театре, добавив яркий акцент в событийный календарь Сочи", – добавил глава.