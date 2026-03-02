Фестиваль искусств в Сочи объединил 10 тысяч участников и зрителей

"Этот масштабный музыкальный форум по праву входит в элиту музыкальных событий не только России, но и мира. В этом году мероприятия фестиваля объединили более 10 тысяч участников и зрителей. <…> Смотр традиционно становится точкой притяжения для прославленных музыкантов, театральных деятелей, восходящих звезд и представителей научного сообщества. Для нашего города – большая честь и ответственность оставаться надежной базой для проведения этого престижного фестиваля", – написал Прошунин в своем Telegram-канале.