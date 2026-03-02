Рейтинг@Mail.ru
В ЕК опасаются новой волны миграции из-за кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/evrosoyuz-2078015215.html
В ЕК опасаются новой волны миграции из-за кризиса на Ближнем Востоке
В ЕК опасаются новой волны миграции из-за кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
В ЕК опасаются новой волны миграции из-за кризиса на Ближнем Востоке
Еврокомиссия на фоне ситуации на Ближнем Востоке опасается очередной миграционной волны и повышает уровень миграционной готовности, усилит сотрудничество с... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:19:00+03:00
2026-03-02T20:19:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
еврокомиссия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2078010014.html
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2078013599.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, еврокомиссия, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Еврокомиссия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ЕК опасаются новой волны миграции из-за кризиса на Ближнем Востоке

ЕК опасается новой миграционной волны из-за кризиса на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия на фоне ситуации на Ближнем Востоке опасается очередной миграционной волны и повышает уровень миграционной готовности, усилит сотрудничество с профильными подразделениями ООН, следует из заявления ЕК по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.
"В отношении угроз миграции, Еврокомиссия повышает готовность посредством более тщательного мониторинга тенденций и укрепления сотрудничества с соответствующими агентствами ООН и странами-партнерами", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
В ЕК также пообещали усилить контроль за внутренней безопасностью в странах Евросоюза.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране
Вчера, 20:13
 
В миреБлижний ВостокСШАИранЕврокомиссияООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала