В ЕК опасаются новой волны миграции из-за кризиса на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия на фоне ситуации на Ближнем Востоке опасается очередной миграционной волны и повышает уровень миграционной готовности, усилит сотрудничество с профильными подразделениями ООН, следует из заявления ЕК по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.