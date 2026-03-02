ЕС усилил мониторинг транспорта из-за конфликта на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз усилит мониторинг транспортной ситуации в Ормузском проливе, Красном море, а также авиаперевозок, говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.
"Еврокомиссия также усиливает мониторинг рисков сбоев в работе транспорта, особенно вокруг Ормузского пролива и Красного моря, и усиливает координацию с авиакомпаниями, судоходными компаниями и национальными властями", - говорится в сообщении ЕК.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал 1 марта, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.