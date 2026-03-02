ЕС усилил мониторинг транспорта из-за конфликта на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз усилит мониторинг транспортной ситуации в Ормузском проливе, Красном море, а также авиаперевозок, говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам заседания коллегии по вопросам безопасности.