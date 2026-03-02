ЕС не против расширения военно-морской миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ни одна из стран Евросоюза не возражает против расширения усиления военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе на фоне риска атак Ирана, но блок пока не принял окончательного решения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, проинформированных о переговорах.
"Предложение о расширении (миссии - ред.), которое было выдвинуто на нескольких встречах министров и военных чиновников ЕС за последние 24 часа, не было отклонено ни одним из членов ЕС, но и пока оно не было одобрено", - сообщили агентству источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океан. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник указывало, что к миссии в ближайшее время присоединятся два французских военных корабля.
