ЕС не против расширения военно-морской миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ
15:09 02.03.2026
ЕС не против расширения военно-морской миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Ни одна из стран Евросоюза не возражает против расширения усиления военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе на фоне риска атак Ирана, но блок пока... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
персидский залив
иран
ближний восток
кайя каллас
евросоюз
в мире, персидский залив, иран, ближний восток, кайя каллас, евросоюз
В мире, Персидский залив, Иран, Ближний Восток, Кайя Каллас, Евросоюз
ЕС не против расширения военно-морской миссии на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ни одна из стран Евросоюза не возражает против расширения усиления военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе на фоне риска атак Ирана, но блок пока не принял окончательного решения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, проинформированных о переговорах.
Источники отметили газете, что ЕС обсуждает расширение военно-морской миссии ЕС Aspides в Ормузском заливе из-за риска возможных атак Ирана.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Еврокомиссия обсудит последствия ситуации вокруг Ирана для ЕС
Вчера, 13:38
"Предложение о расширении (миссии - ред.), которое было выдвинуто на нескольких встречах министров и военных чиновников ЕС за последние 24 часа, не было отклонено ни одним из членов ЕС, но и пока оно не было одобрено", - сообщили агентству источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океан. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник указывало, что к миссии в ближайшее время присоединятся два французских военных корабля.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреПерсидский заливИранБлижний ВостокКайя КалласЕвросоюз
 
 
