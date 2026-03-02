Несколько стран Европы в гневе из-за ситуации на Ближнем Востоке, пишет FT

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ряд стран Европы выражают гнев по поводу эскалации на Ближнем Востоке и регионального кризиса, который она спровоцировала, пишет газета Financial Times.
"Другие столицы (Европы - ред.) выражали различную степень сдержанности по поводу целесообразности смены (власти в Иране - ред.) с помощью ракет Tomahawk, а также гнев по поводу эскалации и предсказуемого регионального кризиса, который она спровоцировала", - пишет издание.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
