Рейтинг@Mail.ru
FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 02.03.2026 (обновлено: 09:48 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/evropa-2077797264.html
FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох
FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох - РИА Новости, 02.03.2026
FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох
Европейские страны были застигнуты врасплох решением президента США Дональда Трампа атаковать Иран, но постепенно втягиваются в конфликт на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T09:39:00+03:00
2026-03-02T09:48:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:62:2594:1521_1920x0_80_0_0_9060d025123c5711dd94954f9e55b873.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:0:2301:1726_1920x0_80_0_0_fc9dc802a0cdb03b0f7c829dbafa210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох

FT: Европа втягивается в конфликт на Ближнем Востоке из-за ударов США

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские страны были застигнуты врасплох решением президента США Дональда Трампа атаковать Иран, но постепенно втягиваются в конфликт на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Застигнутые врасплох решением президента США Дональда Трампа бомбить Иран, европейские столицы, тем не менее, оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
Как отмечает Financial Times, постепенное вовлечение ЕС в кризис происходит на фоне сохраняющихся разногласий по поводу действий Трампа.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала