FT: решение Трампа атаковать Иран застигло Европу в расплох

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские страны были застигнуты врасплох решением президента США Дональда Трампа атаковать Иран, но постепенно втягиваются в конфликт на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times.
"Застигнутые врасплох решением президента США Дональда Трампа бомбить Иран, европейские столицы, тем не менее, оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times, постепенное вовлечение ЕС в кризис происходит на фоне сохраняющихся разногласий по поводу действий Трампа.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
