Рейтинг@Mail.ru
"Эвалар": каналы продаж переформатируют рынок БАД - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
19:58 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/evalar-2078010133.html
"Эвалар": каналы продаж переформатируют рынок БАД
"Эвалар": каналы продаж переформатируют рынок БАД - РИА Новости, 02.03.2026
"Эвалар": каналы продаж переформатируют рынок БАД
Вымывание нижних ценовых категорий БАД и брендированной продукции из аптечного ассортимента провоцирует отток потребителей на маркетплейсы, заявила в рамках... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:58:00+03:00
2026-03-02T19:58:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078008728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f27b09f5cf5bf90baff95a81cbad88a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078008728_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_e53091319e2ad3c478c62296bd18034e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Эвалар": каналы продаж переформатируют рынок БАД

© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар" Председатель совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева
Председатель совета директоров ЗАО Эвалар Наталия Прокопьева - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Председатель совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Вымывание нижних ценовых категорий БАД и брендированной продукции из аптечного ассортимента провоцирует отток потребителей на маркетплейсы, заявила в рамках своего выступления на отраслевой конференции Nutricon председатель cовета директоров "Эвалар" Наталия Прокопьева.
Как отметила в своем докладе Наталия Прокопьева, на сегодняшний день динамика продаж собственных торговых марок в аптечном сегменте БАД составляет +44% в рублях и +18% в упаковках по итогам 2025 года, что более чем в два раза превышает показатели брендированной продукции: +19,1% в рублях и -6,9% в упаковках. Вторым значимым фактором становится вымывание нижних ценовых категорий БАД из аптек – и в ситуации сокращения доходов населения потребители все более активно ищут альтернативу на "бесконечных" полках маркетплейсов: именно здесь самую высокую динамику показывают нижние ценовые сегменты - например, категория до 500 рублей растет +75%.
Как отметила Наталия Прокопьева, сегодня в общем обороте компании "Эвалар" уже более 40% приходится на онлайн-продажи, что связано с большей гибкостью этого канала и большими возможностями по заведению новинок. При этом если диктат каналов продаж продолжится, по мнению спикера, это может привести к переформатированию рынка БАД.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала