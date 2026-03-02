"Эвалар": каналы продаж переформатируют рынок БАД

МОСКВА, 2 мар - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". Вымывание нижних ценовых категорий БАД и брендированной продукции из аптечного ассортимента провоцирует отток потребителей на маркетплейсы, заявила в рамках своего выступления на отраслевой конференции Nutricon председатель cовета директоров "Эвалар" Наталия Прокопьева.

Как отметила в своем докладе Наталия Прокопьева, на сегодняшний день динамика продаж собственных торговых марок в аптечном сегменте БАД составляет +44% в рублях и +18% в упаковках по итогам 2025 года, что более чем в два раза превышает показатели брендированной продукции: +19,1% в рублях и -6,9% в упаковках. Вторым значимым фактором становится вымывание нижних ценовых категорий БАД из аптек – и в ситуации сокращения доходов населения потребители все более активно ищут альтернативу на "бесконечных" полках маркетплейсов: именно здесь самую высокую динамику показывают нижние ценовые сегменты - например, категория до 500 рублей растет +75%.

Как отметила Наталия Прокопьева, сегодня в общем обороте компании "Эвалар" уже более 40% приходится на онлайн-продажи, что связано с большей гибкостью этого канала и большими возможностями по заведению новинок. При этом если диктат каналов продаж продолжится, по мнению спикера, это может привести к переформатированию рынка БАД.