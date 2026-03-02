США и ряд ближневосточных стран сочли ответные атаки Ирана эскалацией

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, другие страны региона в совместном заявлении назвали ответные действия Ирана опасной эскалацией.

"Действия Исламской Республики представляют собой опасную эскалацию, нарушающую суверенитет нескольких государств и угрожающую региональной стабильности. Нанесение ударов по гражданским лицам и странам, не участвующим в боевых действиях, является безрассудным и дестабилизирующим поведением", – говорится в заявлении.

Вышеупомянутые страны также осудили атаки, заявив, что они якобы "неоправданны".