США и ряд ближневосточных стран сочли ответные атаки Ирана эскалацией
США и ряд ближневосточных стран сочли ответные атаки Ирана эскалацией - РИА Новости, 02.03.2026
США и ряд ближневосточных стран сочли ответные атаки Ирана эскалацией
США, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, другие страны региона в совместном заявлении назвали ответные действия Ирана опасной эскалацией. РИА Новости, 02.03.2026
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, другие страны региона в совместном заявлении назвали ответные действия Ирана опасной эскалацией.
"Действия Исламской Республики представляют собой опасную эскалацию, нарушающую суверенитет нескольких государств и угрожающую региональной стабильности. Нанесение ударов по гражданским лицам и странам, не участвующим в боевых действиях, является безрассудным и дестабилизирующим поведением", – говорится в заявлении.
Вышеупомянутые страны также осудили атаки, заявив, что они якобы "неоправданны".
"Мы едины в защите наших граждан, суверенитета и территории и подтверждаем наше право на самооборону перед лицом этих атак", – отмечается там же.