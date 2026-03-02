Рейтинг@Mail.ru
Ульянов обвинил ЕС и "евротройку" в обслуживании антииранской линии США - РИА Новости, 02.03.2026
12:59 02.03.2026
Ульянов обвинил ЕС и "евротройку" в обслуживании антииранской линии США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что ЕС и "евротройка" обслуживали антииранскую линию Вашингтона на всех ее этапах.
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что ЕС и "евротройка" обслуживали антииранскую линию Вашингтона на всех ее этапах.
"Не можем не отметить роль ЕС и "евротройки" в последовательном обслуживании антииранской линии Вашингтона на всех ее этапах", - сказал Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
В качестве примера Ульянов привел разрушение СВПД, встраивание в политику "максимального давления", незаконные и провальные попытки запуска механизма "снэпбэк" резолюции СБ ООН 2231, необоснованная эскалация в Совете управляющих МАГАТЭ и "потворствование или даже солидаризация с июньской агрессией".
