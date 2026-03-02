https://ria.ru/20260302/es-2077869386.html
Ульянов обвинил ЕС и "евротройку" в обслуживании антииранской линии США
Ульянов обвинил ЕС и "евротройку" в обслуживании антииранской линии США - РИА Новости, 02.03.2026
Ульянов обвинил ЕС и "евротройку" в обслуживании антииранской линии США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что ЕС и "евротройка" обслуживали антииранскую линию Вашингтона на всех ее этапах. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, вашингтон (штат), россия, вена, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, магатэ, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Ульянов обвинил ЕС и "евротройку" в обслуживании антииранской линии США
Ульянов: ЕС и "евротройка" обслуживали антииранскую линию США на всех этапах