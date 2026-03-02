https://ria.ru/20260302/erbil-2077821566.html
В иракском Курдистане над аэропортом сбили дроны
В иракском Курдистане над аэропортом сбили дроны - РИА Новости, 02.03.2026
В иракском Курдистане над аэропортом сбили дроны
Три дрона сбиты над аэропортом в столице Иракского Курдистана Эрбиле, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:16:00+03:00
2026-03-02T11:16:00+03:00
2026-03-02T11:16:00+03:00
в мире
эрбиль
иракский курдистан
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150581/60/1505816079_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_3f6482f875f3e0e75bcd51f27aa8cf18.jpg
https://ria.ru/20250618/bespilotnik-2023716905.html
эрбиль
иракский курдистан
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150581/60/1505816079_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ad1a6096d3acb2d41732e9853c12876b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эрбиль, иракский курдистан, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Иракский Курдистан, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
В иракском Курдистане над аэропортом сбили дроны
Reuters: Над аэропортом в Эрбиле сбили три дрона