В иракском Курдистане над аэропортом сбили дроны - РИА Новости, 02.03.2026
11:16 02.03.2026
В иракском Курдистане над аэропортом сбили дроны
Три дрона сбиты над аэропортом в столице Иракского Курдистана Эрбиле, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
эрбиль
иракский курдистан
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
эрбиль
иракский курдистан
ирак
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Три дрона сбиты над аэропортом в столице Иракского Курдистана Эрбиле, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о сильных взрывах в городе.
"Три вооруженных беспилотника сбиты над аэропортом Эрбиля на севере Ирака, где дислоцированы американские войска", - говорится в публикации.
