Президент ОАЭ заявил, что ответные удары Ирана затронули Эмираты

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что ответные удары Ирана затронули Эмираты, нанося ущерб и создавая угрозу жителям, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.
"Президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
