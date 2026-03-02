Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ заявил, что ответные удары Ирана затронули Эмираты - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/emiraty-2077913227.html
Президент ОАЭ заявил, что ответные удары Ирана затронули Эмираты
Президент ОАЭ заявил, что ответные удары Ирана затронули Эмираты - РИА Новости, 02.03.2026
Президент ОАЭ заявил, что ответные удары Ирана затронули Эмираты
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что ответные удары Ирана затронули Эмираты, нанося... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:02:00+03:00
2026-03-02T15:02:00+03:00
в мире
иран
оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069970591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f07eea9faf4059bc206f01162f5d37de.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077910485.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069970591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_290000c1d8e4d4c8782b6cacd1175008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент ОАЭ заявил, что ответные удары Ирана затронули Эмираты

Аль Нахайян: ответные удары Ирана затронули Эмираты и создали угрозу для жителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что ответные удары Ирана затронули Эмираты, нанося ущерб и создавая угрозу жителям, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Путин и президент ОАЭ условились оставаться в плотном контакте
Вчера, 14:54
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреИранОАЭМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала