Президент ОАЭ заявил, что ответные удары Ирана затронули Эмираты

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что ответные удары Ирана затронули Эмираты, нанося ущерб и создавая угрозу жителям, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.