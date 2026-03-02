Рейтинг@Mail.ru
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона - РИА Новости, 02.03.2026
15:51 02.03.2026 (обновлено: 15:57 02.03.2026)
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона - РИА Новости, 02.03.2026
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что сотрудничество с РФ в различных отраслях остается... РИА Новости, 02.03.2026
россия
катар
тамим бен хамад аль тани
владимир путин
россия
катар
россия, катар, тамим бен хамад аль тани, владимир путин
Россия, Катар, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона

Эмир Катара в разговоре с Путиным назвал сотрудничество с РФ приоритетом региона

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что сотрудничество с РФ в различных отраслях остается приоритетом стран региона, сообщила пресс-служба Кремля.
"Эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона... подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Путин и эмир Катара надеются на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Россия Катар Тамим бен Хамад Аль Тани Владимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
