Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона - РИА Новости, 02.03.2026
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что сотрудничество с РФ в различных отраслях остается... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:51:00+03:00
2026-03-02T15:51:00+03:00
2026-03-02T15:57:00+03:00
россия
катар
тамим бен хамад аль тани
владимир путин
россия
катар
Эмир Катара назвал сотрудничество с Россией приоритетом стран региона
