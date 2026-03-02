https://ria.ru/20260302/emir-2077924708.html
Эмир Катара выразил Путину признательность за поддержку стран региона
Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поддержку государств региона в... РИА Новости, 02.03.2026
Эмир Катара поблагодарил Путина за поддержку стран региона при конфликте