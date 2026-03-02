Рейтинг@Mail.ru
Эмир Катара выразил Путину признательность за поддержку стран региона - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/emir-2077924708.html
Эмир Катара выразил Путину признательность за поддержку стран региона
Эмир Катара выразил Путину признательность за поддержку стран региона - РИА Новости, 02.03.2026
Эмир Катара выразил Путину признательность за поддержку стран региона
Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поддержку государств региона в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:46:00+03:00
2026-03-02T15:46:00+03:00
в мире
катар
россия
сша
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011877202_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_5ceaf45e5913105feacba40e4f3899a0.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077913043.html
катар
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011877202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_feb964af47e5d067adbe9c50aedd9085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, россия, сша, владимир путин, тамим бен хамад аль тани
В мире, Катар, Россия, США, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара выразил Путину признательность за поддержку стран региона

Эмир Катара поблагодарил Путина за поддержку стран региона при конфликте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Эмир Катара выразил признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россия готова содействовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил Путин
Вчера, 15:02
 
В миреКатарРоссияСШАВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала