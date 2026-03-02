Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предсказала лихорадку на рынке СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
18:25 02.03.2026 (обновлено: 18:26 02.03.2026)
Эксперт предсказала лихорадку на рынке СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке
Эксперт предсказала лихорадку на рынке СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Эксперт предсказала лихорадку на рынке СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке
Газовый рынок будет лихорадить, если ситуация с приостановкой производства сжиженного природного газа (СПГ) на активах QatarEnergy не разрешится быстро, такое... РИА Новости, 02.03.2026
экономика, сша, катар, европа, евростат
Экономика, США, Катар, Европа, Евростат
Эксперт предсказала лихорадку на рынке СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке

Белова: рынок газа будет лихорадить, если Катар не возобновит производство СПГ

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкФлаг Катара
Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Флаг Катара. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Газовый рынок будет лихорадить, если ситуация с приостановкой производства сжиженного природного газа (СПГ) на активах QatarEnergy не разрешится быстро, такое мнение РИА Новости высказала директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.
Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт
Вчера, 13:43
"Если ситуация не разрешится быстро и до тех пор, пока не будут задействованы резервные мощности по производству СПГ (тут бенефициаром выступят США, где к запуску готовятся новые технологические линии), рынок будет лихорадить", – сказала Белова об остановке производства СПГ на всех активах QatarEnergy.
При этом пока нет четкого понимания о техническом состоянии производственных мощностей в стране, уточнила эксперт.
Катар является третьим поставщиком СПГ в Евросоюз. Согласно данным Евростата, которые изучило РИА Новости, страна в прошлом году поставила в регион СПГ на 3,9 миллиарда евро (8,4% от всего объема закупок европейцами).
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в моменте подскочили на 50%, до 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По подсчетам РИА Новости эту отметку котировки преодолели впервые с 13 февраля 2025 года. Такой скачок случился после сообщения QatarEnergy о приостановке производства СПГ.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть резко подорожала из-за проблем с перевозкой через Ормузский пролив
Вчера, 08:27
 
ЭкономикаСШАКатарЕвропаЕвростат
 
 
