Эксперт предсказала лихорадку на рынке СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Газовый рынок будет лихорадить, если ситуация с приостановкой производства сжиженного природного газа (СПГ) на активах QatarEnergy не разрешится быстро, такое мнение РИА Новости высказала директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.

Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников.

"Если ситуация не разрешится быстро и до тех пор, пока не будут задействованы резервные мощности по производству СПГ (тут бенефициаром выступят США , где к запуску готовятся новые технологические линии), рынок будет лихорадить", – сказала Белова об остановке производства СПГ на всех активах QatarEnergy.

При этом пока нет четкого понимания о техническом состоянии производственных мощностей в стране, уточнила эксперт.

Катар является третьим поставщиком СПГ в Евросоюз. Согласно данным Евростата , которые изучило РИА Новости, страна в прошлом году поставила в регион СПГ на 3,9 миллиарда евро (8,4% от всего объема закупок европейцами).