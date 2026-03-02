Эксперт предсказала лихорадку на рынке СПГ из-за кризиса на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Газовый рынок будет лихорадить, если ситуация с приостановкой производства сжиженного природного газа (СПГ) на активах QatarEnergy не разрешится быстро, такое мнение РИА Новости высказала директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.
Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников.
"Если ситуация не разрешится быстро и до тех пор, пока не будут задействованы резервные мощности по производству СПГ (тут бенефициаром выступят США, где к запуску готовятся новые технологические линии), рынок будет лихорадить", – сказала Белова об остановке производства СПГ на всех активах QatarEnergy.
При этом пока нет четкого понимания о техническом состоянии производственных мощностей в стране, уточнила эксперт.
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в моменте подскочили на 50%, до 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По подсчетам РИА Новости эту отметку котировки преодолели впервые с 13 февраля 2025 года. Такой скачок случился после сообщения QatarEnergy о приостановке производства СПГ.