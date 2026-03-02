Эксперт оценил последствия усложнения судоходства в Персидском заливе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Усложнение судоходства в районе Персидского залива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке не принесет серьезных потерь для России, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.