Эксперт оценил последствия усложнения судоходства в Персидском заливе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Усложнение судоходства в районе Персидского залива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке не принесет серьезных потерь для России, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.
"От усложнения судоходства именно в Персидском заливе Россия может проиграть лишь крайне незначительно, поскольку торговля со странами региона в целом довольно ограничена... При этом можно ожидать, что рост котировок на нефть, СПГ и продукцию нефтехимии принесет гораздо большие выигрыши России в сравнении с довольно незначительными и весьма условными потерями, связанными с ростом стоимости фрахта", - сказал эксперт.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.