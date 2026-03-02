Эксперт оценил угрозу транзиту через Ормузский пролив

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Угроза стабильности транзита через Ормузский пролив может создать дополнительное давление на рынке нефтехимии и удобрений, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.
"Любая угроза стабильности транзита через Ормуз автоматически увеличивает премию в ценах на нефть, поскольку через этот маршрут идет экспорт Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Катара. Соответственно, возможен краткосрочный рост цен на нефть и нефтепродукты. Существенную реакцию может показать и рынок СПГ, учитывая роль Катара как одного из крупнейших поставщиков газа в Азию и Европу. Дополнительное давление может возникнуть на нефтехимию и удобрения, поскольку регион является крупным производителем базовых химических продуктов и аммиака", - сказал Кузнецов.
В случае же закрытия Ираном доступа в пролив только американским кораблям, эффект будет довольно ограниченным, добавил эксперт. Американский торговый флот в глобальном масштабе относительно невелик, поскольку существенная часть танкеров и контейнеровозов, которые перевозят грузы для американских компаний или в интересах американских импортеров, ходит под так называемыми "удобными флагами".
"Формально это не американские суда, даже если конечный бенефициар или оператор связан с США. А представленность американских кораблей в Персидском заливе еще менее значительна, чем в целом по миру", - пояснил Кузнецов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30