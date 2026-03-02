Эксперт оценил угрозу транзиту через Ормузский пролив

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Угроза стабильности транзита через Ормузский пролив может создать дополнительное давление на рынке нефтехимии и удобрений, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.