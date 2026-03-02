Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценила влияние операции Израиля в Ливане на российскую экономику - РИА Новости, 02.03.2026
11:25 02.03.2026
Аналитик оценила влияние операции Израиля в Ливане на российскую экономику
Аналитик оценила влияние операции Израиля в Ливане на российскую экономику - РИА Новости, 02.03.2026
Аналитик оценила влияние операции Израиля в Ливане на российскую экономику
Глобальные цепочки поставок потенциально подвержены кризису из-за наступательной операции Израиля в Ливане, однако влияние этого на российскую экономику будет... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, ливан, израиль, россия, рэу имени г. в. плеханова, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аналитик оценила влияние операции Израиля в Ливане на российскую экономику

Новикова: влияние операции Израиля в Ливане на экономику РФ не будет острым

© REUTERS / Mohamed AzakirДым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глобальные цепочки поставок потенциально подвержены кризису из-за наступательной операции Израиля в Ливане, однако влияние этого на российскую экономику будет не таким острым, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир в понедельник заявил о начале наступательной операции в Ливане против движения "Хезболлах".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
Вчера, 01:26
Глобальные цепочки поставок могут оказаться в глубочайшем кризисе со времен ковида, а в итоге и возможен коллапс мировых рынков, в случае, например, полного закрытия Ормузского пролива, отмечает эксперт.
"Что касается России, то нельзя говорить, что ситуация никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране, но тем не менее, мы менее подвержены кризису, чем, например, Европа, так как многие именно необходимые для жизнедеятельности товары у нас есть, включая, в первую очередь, природные ресурсы и продовольственные товары", - добавляет Новикова.
"А по ряду групп бытовых товаров повседневного пользования Россия также ведет активное импортозамещение с 2022 года", - добавляет она.
Ливан - стратегический мост для развития деловых связей с арабским миром: географические положение и развитая инфраструктура страны обеспечивают удобный доступ к крупнейшим рынкам. Через Ливан до последнего времени эффективно осуществлялся экспорт и импорт товаров в страны Ближнего Востока и Северной Африки, продолжает она.
"Хорошо развитая транспортная сеть, включая морские порты и международный аэропорт Бейрута, обеспечивает надежную логистику. Сюда же стоит добавить довольно развитый банковский сектор страны, что облегчает финансовые операции для многих стран мира, осуществляющих торговлю с рынками Ближнего Востока", - подчеркнула эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреЛиванИзраильРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
