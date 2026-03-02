Аналитик оценила влияние операции Израиля в Ливане на российскую экономику

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глобальные цепочки поставок потенциально подвержены кризису из-за наступательной операции Израиля в Ливане, однако влияние этого на российскую экономику будет не таким острым, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.