Аналитик оценила влияние операции Израиля в Ливане на российскую экономику

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глобальные цепочки поставок потенциально подвержены кризису из-за наступательной операции Израиля в Ливане, однако влияние этого на российскую экономику будет не таким острым, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Глобальные цепочки поставок могут оказаться в глубочайшем кризисе со времен ковида, а в итоге и возможен коллапс мировых рынков, в случае, например, полного закрытия Ормузского пролива, отмечает эксперт.
"Что касается России, то нельзя говорить, что ситуация никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране, но тем не менее, мы менее подвержены кризису, чем, например, Европа, так как многие именно необходимые для жизнедеятельности товары у нас есть, включая, в первую очередь, природные ресурсы и продовольственные товары", - добавляет Новикова.
"А по ряду групп бытовых товаров повседневного пользования Россия также ведет активное импортозамещение с 2022 года", - добавляет она.
Ливан - стратегический мост для развития деловых связей с арабским миром: географические положение и развитая инфраструктура страны обеспечивают удобный доступ к крупнейшим рынкам. Через Ливан до последнего времени эффективно осуществлялся экспорт и импорт товаров в страны Ближнего Востока и Северной Африки, продолжает она.
"Хорошо развитая транспортная сеть, включая морские порты и международный аэропорт Бейрута, обеспечивает надежную логистику. Сюда же стоит добавить довольно развитый банковский сектор страны, что облегчает финансовые операции для многих стран мира, осуществляющих торговлю с рынками Ближнего Востока", - подчеркнула эксперт.
