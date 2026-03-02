Рейтинг@Mail.ru
ЕК проведет встречу по ценам на энергоресурсы на фоне кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
20:23 02.03.2026
ЕК проведет встречу по ценам на энергоресурсы на фоне кризиса вокруг Ирана
Еврокомиссия на этой неделе проведет заседание представителей стран ЕС с участием Международного энергетического агентства, на котором будет обсуждаться вопрос...
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Еврокомиссия на этой неделе проведет заседание представителей стран ЕС с участием Международного энергетического агентства, на котором будет обсуждаться вопрос энергобезопасности, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии по безопасности.
"Еврокомиссия внимательно отслеживает динамику цен и поставок энергоресурсов и созовет целевую группу по энергетике с участием государств-членов и при взаимодействии с Международным энергетическим агентством, первое заседание которой состоится на этой неделе", - указывается в сообщении ЕК.
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
На открытии торгов в понедельник стоимость одного барреля Brent впервые с 23 июня 2025 года поднялась выше 80 долларов на фоне обострения конфликта между США и Ираном, однако позднее цена немного скорректировалась.
