ЕК проведет встречу по ценам на энергоресурсы на фоне кризиса вокруг Ирана
ЕК проведет встречу по ценам на энергоресурсы на фоне кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
ЕК проведет встречу по ценам на энергоресурсы на фоне кризиса вокруг Ирана
Еврокомиссия на этой неделе проведет заседание представителей стран ЕС с участием Международного энергетического агентства, на котором будет обсуждаться вопрос... РИА Новости, 02.03.2026
ЕК проведет встречу по ценам на энергоресурсы на фоне кризиса вокруг Ирана
ЕК проведет встречу по ценам на энергоресурсы в связи с кризисом вокруг Ирана