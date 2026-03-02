Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа пропустила воскресные телеэфиры - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/efiry-2077760424.html
Администрация Трампа пропустила воскресные телеэфиры
Администрация Трампа пропустила воскресные телеэфиры - РИА Новости, 02.03.2026
Администрация Трампа пропустила воскресные телеэфиры
Ни один чиновник администрации Дональда Трампа не появился в воскресенье в телеэфире США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:07:00+03:00
2026-03-02T02:07:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
тед круз (сенатор от штата техас)
али хаменеи
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077754973.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2077753378.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), али хаменеи, nbc
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Али Хаменеи, NBC
Администрация Трампа пропустила воскресные телеэфиры

РИА Новости: администрация Трампа пропустила воскресные телеэфиры

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Ни один чиновник администрации Дональда Трампа не появился в воскресенье в телеэфире США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.
Традиционно этот день недели в США отведен под публичные выступления ключевых политических фигур. Завсегдатаями так называемых "утренних шоу" практически каждую неделю являются чиновники действующей администрации. Однако в это воскресенье в эфирах главных политических ток-шоу страны появились только сенаторы-республиканцы Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), Тед Круз, Дэйв Маккормик, Джеймс Лэнкфорд, Рик Скотт и Том Коттон.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие
00:35
Сам Трамп не стал появляться в воскресных телестудиях, ограничившись вторым за последние два дня видеообращением на фоне продолжающейся военной операции США против Ирана. Кроме того, он дал серию коротких интервью через Truth Social для Daily Mail, NBC, Fox News и The Atlantic, в которых допустил приостановку ударов по Ирану в случае готовности Тегерана к переговорам, сообщил о 48 ликвидированных лидерах ИРИ и возможных новых жертвах среди американских военных, выразил надежду на скорую "замечательную сделку для всего мира", не забыв упомянуть о своей обеспокоенности ценами на нефть.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил, что Иран лишился военного командования после ударов США
00:20
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампТед Круз (сенатор от штата Техас)Али ХаменеиNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала