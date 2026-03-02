Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый парк площадью свыше 1,2 гектара появится в Хорошёвском районе в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Хорошевском районе в рамках строительства нового жилого комплекса создадут общедоступное парковое пространство. На территории площадью более 1,2 гектара обустроят современные игровые площадки для детей разных возрастов и зоны тихого отдыха", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что также в парке появится сеть прогулочных дорожек и амфитеатр с подсветкой. На участке высадят новые растения, а также сохранят старые- 14 кустарников и 38 деревьев.