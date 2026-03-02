Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/efimov-2077904805.html
Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе
Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе - РИА Новости, 02.03.2026
Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе
Новый парк площадью свыше 1,2 гектара появится в Хорошёвском районе в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:03:00+03:00
2026-03-02T15:03:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_72:0:2205:1600_1920x0_80_0_0_2bfc928fdcd7ae322bd4f0901cb7d7eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе

Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара возведут в Хорошевском районе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый парк площадью свыше 1,2 гектара появится в Хорошёвском районе в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Хорошевском районе в рамках строительства нового жилого комплекса создадут общедоступное парковое пространство. На территории площадью более 1,2 гектара обустроят современные игровые площадки для детей разных возрастов и зоны тихого отдыха", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в парке появится сеть прогулочных дорожек и амфитеатр с подсветкой. На участке высадят новые растения, а также сохранят старые- 14 кустарников и 38 деревьев.
Кроме того, в парке планируется создание лужайки из клевера. Для детей оборудуют современную площадку и зоны с качелями, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала