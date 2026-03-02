https://ria.ru/20260302/efimov-2077904805.html
Ефимов: новый парк площадью более 1,2 гектара построят в Хорошевском районе
Новый парк площадью свыше 1,2 гектара появится в Хорошёвском районе в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.03.2026
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новый парк площадью свыше 1,2 гектара появится в Хорошёвском районе в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Хорошевском районе в рамках строительства нового жилого комплекса создадут общедоступное парковое пространство. На территории площадью более 1,2 гектара обустроят современные игровые площадки для детей разных возрастов и зоны тихого отдыха", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что также в парке появится сеть прогулочных дорожек и амфитеатр с подсветкой. На участке высадят новые растения, а также сохранят старые- 14 кустарников и 38 деревьев.
Кроме того, в парке планируется создание лужайки из клевера. Для детей оборудуют современную площадку и зоны с качелями, добавляется в пресс-релизе.