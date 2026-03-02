https://ria.ru/20260302/efimov-2077710292.html
Ефимов: около 85 тысяч семей в Москве переехали в новое жилье по реновации
Ефимов: около 85 тысяч семей в Москве переехали в новое жилье по реновации
Ефимов: около 85 тысяч семей в Москве переехали в новое жилье по реновации
За время действия программы реновации в Москве в новые квартиры заселились примерно 85 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике
москва
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. За время действия программы реновации в Москве в новые квартиры заселились примерно 85 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Существующий темп переселения по программе реновации уже позволяет гарантировать комфортные жилищные условия почти 260 тысячам жителей столицы. Все новоселы получают квартиры с современной улучшенной отделкой и заезжают в новые дома без лишних хлопот и дополнительных затрат. Сегодня уже около 85 тысяч семей получили новые квартиры по стандартам программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На востоке Москвы, к примеру, в новостройки переехали 15 тысяч семей, на юго-востоке – около 13,8 тысяч, на севере – более 10 тысяч, добавил замглавы города.
Участники программы реновации могут воспользоваться бесплатной услугой по переезду. Как отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса, так сделали уже свыше 63 тысяч московских семей. В частности, 11 тысяч семей, проживающих на востоке города, 10,7 тысяч семей с юго-востока, 9,4 тысячи семей с севера.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации выполнена примерно на 25%.