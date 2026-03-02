Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, почему у россиян выросла доля трат на еду - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/eda-2077996385.html
Экономист объяснила, почему у россиян выросла доля трат на еду
Экономист объяснила, почему у россиян выросла доля трат на еду - РИА Новости, 02.03.2026
Экономист объяснила, почему у россиян выросла доля трат на еду
Доля расходов на питание в структуре бюджета россиян к началу 2026 года выросла до 39%, но это не означает ухудшения уровня жизни, а во многом является... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:04:00+03:00
2026-03-02T19:04:00+03:00
экономика
эльвира глухова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058016480_0:22:3133:1784_1920x0_80_0_0_95cfd2f9893cbe9d4d15c63903e9df2a.jpg
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077555883.html
https://ria.ru/20260222/vrach-2076081422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058016480_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_154b0936e587ecbb4e2789c0fd35178d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира глухова, общество
Экономика, Эльвира Глухова, Общество
Экономист объяснила, почему у россиян выросла доля трат на еду

Глухова: рост расходов россиян на еду говорит о тенденции к сбережениям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПокупатели выбирают оливковое масло в супермаркете
Покупатели выбирают оливковое масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Покупатели выбирают оливковое масло в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Доля расходов на питание в структуре бюджета россиян к началу 2026 года выросла до 39%, но это не означает ухудшения уровня жизни, а во многом является следствием тенденции к сбережениям, заявила интернет-изданию "Газета.ru" экономист, основатель экосистемы "Флагман", эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
"Доля расходов на питание в структуре бюджета россиян к началу 2026 года выросла до 39%. Это выше минимального значения в новейшей истории - чуть более 31%. Однако сам по себе показатель не означает резкого ухудшения уровня жизни", - пишет издание со ссылкой на Глухову.
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае
1 марта, 00:31
По ее словам, оценивать ситуацию корректнее через коэффициент Энгеля - показатель, который используют для сравнения уровня благосостояния в разных странах.
"Если расходы на еду составляют до 30% доходов, это соответствует высокому уровню жизни; 30-40% - хорошему; 40-50% - умеренному; 50-59% - низкому; свыше 59% - бедности. Таким образом, текущие 39% укладываются в категорию "хороший уровень жизни", а значит, оснований для алармистских выводов нет", - говорит Глухова.
В публикации отмечается, что эксперт в качестве одной из главных причин роста доли продовольственных расходов назвала увеличение сбережений: если в 2024 году россияне направляли на накопления 9,7% доходов, то в 2025 году - уже более 14%. На фоне высоких ставок и неопределенности граждане перераспределили средства от потребления к накоплению, что автоматически изменило структуру бюджета, пояснила Глухова.
Она советует формировать "подушку безопасности" в размере трех-шести месяцев привычных расходов, включая платежи по кредитам. "Считается, что этого достаточно для поиска новой работы... По ее словам, в идеале резерв стоит увеличить до девяти месяцев", - говорится в материале издания.
Котлеты классические - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Врач рассказал, что нельзя делать сразу после еды
22 февраля, 14:07
 
ЭкономикаЭльвира ГлуховаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала