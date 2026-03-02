Экономист объяснила, почему у россиян выросла доля трат на еду

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Доля расходов на питание в структуре бюджета россиян к началу 2026 года выросла до 39%, но это не означает ухудшения уровня жизни, а во многом является следствием тенденции к сбережениям, заявила интернет-изданию " Доля расходов на питание в структуре бюджета россиян к началу 2026 года выросла до 39%, но это не означает ухудшения уровня жизни, а во многом является следствием тенденции к сбережениям, заявила интернет-изданию " Газета.ru " экономист, основатель экосистемы "Флагман", эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

"Доля расходов на питание в структуре бюджета россиян к началу 2026 года выросла до 39%. Это выше минимального значения в новейшей истории - чуть более 31%. Однако сам по себе показатель не означает резкого ухудшения уровня жизни", - пишет издание со ссылкой на Глухову.

По ее словам, оценивать ситуацию корректнее через коэффициент Энгеля - показатель, который используют для сравнения уровня благосостояния в разных странах.

"Если расходы на еду составляют до 30% доходов, это соответствует высокому уровню жизни; 30-40% - хорошему; 40-50% - умеренному; 50-59% - низкому; свыше 59% - бедности. Таким образом, текущие 39% укладываются в категорию "хороший уровень жизни", а значит, оснований для алармистских выводов нет", - говорит Глухова

В публикации отмечается, что эксперт в качестве одной из главных причин роста доли продовольственных расходов назвала увеличение сбережений: если в 2024 году россияне направляли на накопления 9,7% доходов, то в 2025 году - уже более 14%. На фоне высоких ставок и неопределенности граждане перераспределили средства от потребления к накоплению, что автоматически изменило структуру бюджета, пояснила Глухова.