Джабраилов очень любил женщин, рассказала Волочкова

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Скончавшийся бизнесмен Умар Джабраилов был позитивным и светлым человеком, который очень любил женщин, заявила российская балерина Анастасия Волочкова.

В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы , его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.

"Конечно, меня связывала дружба с Умаром Джабраиловым... Я знаю Умара как очень позитивного человека, светлого, яркого, с чувством юмора невероятным. Он очень любил женщин... умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво", - сказала интернет-изданию "Газета.ru" артистка.

Волочкова отметила, что его смерть - большая утрата.

"Я еще знаю Умара как очень принципиального человека в отношениях, в его историях серьезных, бизнес, насколько он рассказывал. Я его, кстати, за это очень уважаю и уважала", - подчеркнула балерина.