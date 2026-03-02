https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077989885.html
Джабраилов очень любил женщин, рассказала Волочкова
Джабраилов очень любил женщин, рассказала Волочкова - РИА Новости, 02.03.2026
Джабраилов очень любил женщин, рассказала Волочкова
2 марта 2026. Скончавшийся бизнесмен Умар Джабраилов был позитивным и светлым человеком, который очень любил женщин, заявила российская балерина Анастасия Волочкова.
Волочкова назвала Джабраилова позитивным человеком
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Скончавшийся бизнесмен Умар Джабраилов был позитивным и светлым человеком, который очень любил женщин, заявила российская балерина Анастасия Волочкова.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова
нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы
, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.
"Конечно, меня связывала дружба с Умаром Джабраиловым... Я знаю Умара как очень позитивного человека, светлого, яркого, с чувством юмора невероятным. Он очень любил женщин... умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво", - сказала интернет-изданию "Газета.ru" артистка.
Волочкова
отметила, что его смерть - большая утрата.
"Я еще знаю Умара как очень принципиального человека в отношениях, в его историях серьезных, бизнес, насколько он рассказывал. Я его, кстати, за это очень уважаю и уважала", - подчеркнула балерина.
Близкий к семье Джабраилова источник РИА Новости рассказал, что тело доставят в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.