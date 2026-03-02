Рейтинг@Mail.ru
Более 15 компаний, где Джабраилов был учредителем, закрылись с 2008 года
14:27 02.03.2026
Более 15 компаний, где Джабраилов был учредителем, закрылись с 2008 года
москва, умар джабраилов
Более 15 компаний, где Джабраилов был учредителем, закрылись с 2008 года

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 15 компаний, в которых бизнесмен Умар Джабраилов был руководителем или учредителем, закрылись с 2008 по 2026 год, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Джабраилов в разные годы был руководителем четырех компаний, в трех из них он также значился учредителем. Еще в 13 организациях бизнесмен являлся учредителем. По этим данным, 16 из них в 2008-2026 годах прекратили деятельность.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Джабраилов был обнаружен в квартире в центре Москвы с огнестрельным ранением в голову. Собеседник агентства рассказал, что бизнесмен, по предварительным данным, покончил с собой, криминальной составляющей нет.
